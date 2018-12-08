Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu-Samsun karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Sarıkaya'ya, Selami A. yönetimindeki 52 DZ 920 plakalı otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.