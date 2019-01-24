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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Çaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep U. yönetimindeki 10 AAH 230 plakalı otomobil, yolun karşısına geçemeye çalışan Hatice Balcı (60) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle fındık bahçesine savrulan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından kadının cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı.


Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

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