OTSO Başkanı Şahin: “Bizim çikolatalarımız Avrupa ürünlerine göre daha kaliteli ve hijyenik”

Milli ürün kullanalım” dedi.

Dünyaca tanınan çikolata firmalarından Nutella'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı ‘No, they are not halal' paylaşımı, Türkiye'nin yanı sıra, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar ve diğer Müslüman ülkelerinde tepkilere yol açtı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de paylaşıma ilişkin, Ordu'da üretilen çikolata ezmelerini işaret ederek, “Bizim safımız yıllardan beri belli. Hem yerli hem helal” paylaşımında bulundu.

“Biz, onlara göre daha kaliteli ürünler üretiyoruz”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı olduğunu söyleyen bahse konu firmanın, helal-haram ayrımı yapmasının doğru olmadığını söyledi. Şahin, “Biz bütün dinlere karşı Müslümanlar olarak saygılıyız. Helalı ve haramı biz kendi inançlarımız doğrultusunda yaşıyoruz. Ancak o firmanın ürettiği ürünleri, Türkiye'de üretilen bir fabrikası da var, biz ondan daha güzelini Ordu'da, fındığın başkentinde üretiyoruz. Daha güvenilir, daha leziz ve satılan bir ürün üretiyoruz. Belki dünya piyasasında onlar kadar değiliz ama en Türkiye'de en çok tutulan ürünleri üreten firmalarımız, bir ilaç üretimi gerçekleştiren laboratuvardan daha mükemmel ortamda üretim sağlıyor. Avrupa'da dahi bu kadar güzel tesisler yok” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti olarak Müslüman devletlerine açılmamız ve firmalarımızı daha da büyütmemiz lazım”

“Biz zaten son 10 yıldır hem yerli, hem de Milli olsun istiyoruz. Silah sanayisinde yüzde 80'lere varan yerlilik oranlarını yakaladık” diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, “Neden ondan daha kolay olan yiyecek sektöründe de öne çıkmayalım? Dünya fındığının 4'te üçünü biz üretiyoruz, şeker de var, sadece Türkiye'de kakao yok. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak Müslüman devletlerine açılmamız ve firmalarımızı daha da büyütmemiz lazım. Yerli ve Milli olanlara sahip çıkmak zorundayız. bu sadece bir örnek oldu, Avrupa markası olunca insanlar balıklama atlıyor halbuki bizim ürünlerimiz onlarınkinden daha mükemmel ve hijyenik” ifadelerini kullandı.

“Milli ürünlere sahip çıkmamız lazım”

Başkan Şahin ayrıca, Türkiye'de üretilen ürünlerin Avrupa'dakilere göre daha doğal olduğuna dikkat çekerek, “Biz kendi ürünlerimize sahip çıkarsak, şu anki ihracatımızı ikiye katlarız. Sürekli olarak yerli ve Milli ürün kullanalım. Yerli malımıza sahip çıkalım” şeklinde konuştu.