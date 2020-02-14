OTSO: “Sigorta prim desteği devam etmelidir”

Konu ile ilgili açıklama yapan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde son bulduğunu söyledi.

Şahin, “İlave 6 puan sigorta primi indirimi için geri kalmış vilayetlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin kapasitelerini koruma/artırma ve istihdamını muhafaza edebilmesi açısından günün koşulları da hesaplanmak kaydıyla devam ettirilmesinde yarar vardır. Bu ekonomik şartları göz önünde bulundurursak sigorta prim desteğinin uzatılması gerekmektedir” dedi.