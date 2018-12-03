Özel çocuklar doyasıya eğlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağır, orta düzeyde zihinsel ve otizmli özel öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle günlerini okul dışında bowling oynayarak, penaltı çekişerek ve davul-zurna eşliğinde eğlenerek geçirdiler.

Özellikle bowlig oyunu ilk defa oynayan özel çocukların heyecanları ve mutlulukları gözlerden kaçmadı. Fatsa Sami Yücel Özel Eğiitm ve Uygulama Okulu Müdürü Veysel Cengiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle günlerini farklı bir ortamda geçirmek istediklerini belirterek, “Bugünümüzü özel çocuklarımız bugün bowling oynayarak ve değişik etkinlikler yaparak geçirmeye çalıştık. Çocuklarımızı ailelerimiz ve öğretmenlerimizle aynı ortamda buluşturmaya çalıştık. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Engeli kaldırma konusunda destekçi olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Özel çocukların anneleri de, “Bizim için de çok güzel bir gün oldu, onur duyduk. Çok güzel bir gün geçirdik, çok mutlu olduk. Çocuklarımızı hiç kimse engelli olarak görmesinler, sadece engel olmasınlar, bunu istiyoruz” diye konuştular.