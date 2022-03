Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi

Ordu'da down sendromu çocuklar, masa tenisi ve çeşitli sportif faaliyetlerinin yer aldığı etkinlikte doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 81 ilde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında sportif faaliyetler düzenlendi. Ordu Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte özel çocuklar, masa tenisi başta olmak üzere halat çekme, basketbol gibi sportif oyunlarda eğlenceli vakit geçirdi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında, masa tenisi ve sportif etkinlikler ile beraber down sendromlu yavrularımızla buluştuk. Hava muhalefetinden dolayı çoğu yavrumuz gelemedi ama gelen evlatlarımıza başta masa tenisi olmak üzere çeşitli sportif etkinlikler yaptırıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sadece 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde değil zaten her gün engeller kalksın diye çalışıyor. Bu kapsamda da zaten çok fazla yarışma ve etkinliklerimiz devam ediyor. Burada da çocuklarımız aileleri ile birlikte güzel vakit geçirdiler" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise memnuniyetlerini dile getirerek, güzel vakit geçirdiklerini belirttiler.

Öte yandan programa Vali Yardımcıları Zafer Karamehmetoğlu ile Gökhan İkitemur ve çocukların aileleri de katıldı.