İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel çocuklar tekne gezisinde moral buldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel çocuklar için tekne turu düzenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel çocuklar için tekne turu düzenlendi. Tekne turunda doyasıya eğlenen özel çocuklar hem oynadılar hem söylediler hem de Fatsa'nın koylarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.


MEGA Atılım Derneği tarafından Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen moral turuna özel öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.


Derneğin Kurucu Başkanı Çiğdem Bekdemir, sosyal faaliyetleri kapsamında özel öğrenciler ile ailelerine tekne turu düzenlediklerini söyledi.


Tekne turu sonrası öğrencilere ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.