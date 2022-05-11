Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası” nedeniyle el emeği ürünler, açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle bu yılda özel bireylerin yaptığı kapı süsleri, duvar süsleri, taş boyama, ahşap boyama, kaktüs gibi birbirinden değişik el emeği ürünler Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiyle katılanlara sunuldu. Özel çocukların ve bireylerin bulunduğu sergi renkli görüntüler oluştururken, özel çocuklar ise alanda çalınan şarkılarla doyasıya eğlendi.

“Özel bireylerimizin çalışmalarıyla dikkat çekmeye çalışıyoruz”

Serginin özel çocukların gelişimi ve toplumdaki etkileşimlerine katkı sağladığını ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Özleyiş Kıyak Kadıoğlu, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Dün engelsiz yaşam yürüyüşü, bugün de yıl boyunca özel bireylerimizin yaptığı ürünlerimizi sergiliyor ve halkımıza tanıtıyoruz. Burada özel bireylerimizin yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok engellilerimizi tanıtır ve onların yeteneklerini ortaya çıkarırsak, onlar için de iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

Özel bireylerin toplumda özel olduğunu sözlerine ekleyen Kadıoğlu, “Her çocuk mutlaka özeldir. Onların içerisinde hep bir keşfedilmemiş yetenekleri vardır. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, onların kişiliklerini ortaya koyuyoruz. Biz özel çocuklarımızı her yerde daima kaynaştırmak ve onların yeteneklerini dışarı çıkarmak zorundayız. Herkes çocuklarımızı toplumda ve ailelerde kabullenir onların duyarlılıklarına saygı gösterebilirsek daha yaşanabilir bir dünya olacağına inanıyorum” diye konuştu.