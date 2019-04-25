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‘Özel çoçuklar'ın Beşiktaş sevgisi

Ordu Beşiktaşlılar Derneği, sosyal sorumluluk alanında ‘Bir çocuk gülerse dünya güler’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında özel eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Ordu Beşiktaşlılar Derneği, sosyal sorumluluk alanında ‘Bir çocuk gülerse dünya güler' sloganıyla başlatılan proje kapsamında özel eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.


Bir özel eğitim kurumunda otizmli ve down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek etkinlik pastası kesen ve onlara Beşiktaş forması ve çeşitli hediyeler veren Dernek Başkanı Korkut Karakoç, “Öğrencilerimizin yoğun Beşiktaş sevgisi bizleri çok mutlu etti. Bundan sonra projemiz kapsamında farklı okullarımız olacak. Etkinliğimize katılan ve bizlerle birlikte olan Beşiktaş ailesine, eğitim kurumumuzun değerli öğretmen ve çocuklarımıza velilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

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