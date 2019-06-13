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Özel öğrencilere özel diploma

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezinde eğitim gören 4 öğrenci mezun oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezinde eğitim gören 4 öğrenci mezun oldu.


Öğrenciler mezuniyet heyecanını düzenlenen törende aileleri ve katılanlarla yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Okul Müdürü Ahmet Tikenoğlu, "2018- 2019 eğitim-öğretim yılı sonunda sizleri yeni ufuklara doğru uğurlarken, okulumuzda görmüş olduğunuz eğitim süresi boyunca başarılı olmak adına sergilediğiniz tüm örnek davranışlar için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimiz geleceğinizle ilgili olarak belirlediğiniz hedeflerinize ulaşmanız için başarılar diliyoruz" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından okul öğrencileri şiirler okudu. Okul öğretmenlerinin oluşturduğu grup ise işaret diliyle şarkı söyledi. Mezuniyet törenine sıra geldiğinde aileler ve öğrenciler heyecan yaşadı. Okulda eğitim gören 4 öğrenci Müdür Ahmet Tikenoğlu'nun elinden diplomalarını aldı. Öğrencilerin keplerini havaya atmasının ardından bazı aileler ise çocuklarının mezuniyetinde duygulu anlar yaşadı.


Mezuniyet programı öğrencilerin ve öğretmenlerin düzenledikleri yarışmalarla sona erdi.

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