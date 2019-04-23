Özel öğrencilerin ‘Engelleri Aşıyoruz' korosu

si düzenlenecek olan ‘Çocuk Korosu ile Engelleri Aşıyoruz' programı 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Ordu Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü onaylarıyla Adil Karlıbel Özel Ortaokul ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrencileriyle Şef Melda Öz yönetiminde bu yıl beşincisini hazırlanan ‘Çocuk Korosu ile Engelleri Aşıyoruz' programı 30 özel öğrencinin katılımı ile 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Ordu Kültür Sanat Merkezi (OKSM) Büyük Salon'da seyircinin karşısına çıkacak.

OKSAD Dernek Başkanı aynı zamanda Proje Koordinatörü Nurgül Çoluk, "Bu Sosyal sorumluk projemizi geleneksel hale getirme gayretimizle beşincisini gerçekleştireceğiz. Bu güzel yürekli çocuklarımıza hazırladığımız programımızı bayram hediyesi olarak sunmak istedik. Bu projemizle ilk yıldan bu zamana çocuklarımızla çok yol kat ettik. Bu özel çocuklarımızın böylesi projede olabileceklerini yapabileceklerini kanıtladık. Önce çocuklarımız inandı projeye sarıldı sonra çevremiz, aileler. İlk zamanlarda sahneye çıkmaktan korkan çocuklarımızın şimdilerde sahneden inmek istemediklerini görüyoruz. Okulların açıldığı ilk gün bu projeyi sorup olup olmayacağını öğrenmek istiyor çocuklarımız. Amacımız bu projenin her yıl devamlılığının sağlanması olacak” dedi.