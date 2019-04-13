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Özel öğrencilerin madalya başarısı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çeşitli okullarda öğrenimlerini sürdüren özel öğrenciler, iller arası yapılan yarışmalarda aldıkları başarılı sonuçlarla Ordu’ya birçok dalda madalya getirdiler.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çeşitli okullarda öğrenimlerini sürdüren özel öğrenciler, iller arası yapılan yarışmalarda aldıkları başarılı sonuçlarla Ordu'ya birçok dalda madalya getirdiler.


Mersin'da yapılan Özel Sporcular Türkiye Atletizm Yarışması'nda Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Beyza Latif 400 metre finallerinde Türkiye üçüncüsü, Özel Öğrenciler Atletizm Yarışması'nda Fatsa TOKİ Ortaokulu özel eğitim öğrencisi Kubilay Dilemek 100 metrede Türkiye birincisi, 300 metrede Türkiye ikincisi ve Türkiye Şampiyonası'nda 100 metrede Türkiye üçüncüsü, Fatsa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Azra Yenigün de 300 metrede Türkiye ikincisi oldu.


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, başarılı sonuçlar alan sporcuları tebrik etti. Aileleri de aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı çocukları ile gurur duyduklarını ifade ettiler.

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