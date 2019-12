?zel ??rencilerin ?zel hayali "milli yar??mac? olmak"

Ordu'nun ?nye il?esi Fehmi Cerraho?lu ?zel E?itim Meslek Okulunun ?zel ??rencileri T?rkiye'nin ?e?itli noktalar?nda d?zenlenen yar??malara dereceye girmek i?in haz?rlan?yor.

G?levi Mahallesi'nde bulunan Milli E?itim Bakanl???na ba?l? Fehmi Cerraho?lu ?zel E?itim Meslek Okulu, yakla??k 75 ?zel ??rencisini T?rkiye genelinde d?zenlenen yar??malar i?in topluma kazand?rmay? hedefliyor.

"?nceli?imiz insan yeti?tirmek"

Okul olarak ?nceliklerinin insan yeti?tirmek oldu?unu s?yleyen M?d?r ?inasi Co?kan, "Biz 2016 y?l?n?n mart ay?nda ilk e?itim-??retimine ba?lam?? bir okul olarak hi? mezun vermedik. Bu y?l ilk defa okulumuzda mezun verece?iz. Buradaki yapt???m?z faaliyetler ilk olarak ?nce ?ocuklar?m?z? bir insan olarak yeti?tirmeye ?al???yoruz. Toplumdan uzak tutulan bireyleri asl?nda toplumun i?inde oldu?unu ve s?rekli kar??la?arak birlikte oldu?umuzu bu e?itim camiam?zda sa?lamaya ?al???yoruz. Biz k?sacas? ?ocuklar?m?z?n fark edilmesini istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz onlara mesleki yeterlilik kazand?rmak"

E?itimci olarak onlara ilk hedeflerinin meslek kazand?rmak oldu?unu ifade eden Fehmi Cerraho?lu ?zel E?itim Meslek Okulu M?d?r? ?inasi Co?kan, "Bizler Fehmi Cerraho?lu ?zel E?itim Meslek Okulu olarak sadece ?ocuklar? bir arada tutmak veya bir arada kayna?t?rmak de?il as?l hedefimiz onlara mesleki yeterlilikte kazand?rmakt?r. ??nk? bu ?ocuklar?m?z yar?n toplum i?erisinde bulunacaklar. Bizlerde e?itimci olarak onlar?n nitelikli meslekleri olsun istiyoruz. Bu y?zden okulumuzda de?i?ik b?l?mlerimiz var. El sanatlar?nda ?zellikle ?ocuklar?n el g?z koordinasyonunu sa?lamaya ?al???yoruz. Onlar?n psikomotor, faaliyetlerini harekete ge?irmeye ?abal?yor daha sonraki s?re?te ise 9. s?n?f bitiminden sonra 10. s?n?ftan itibaren de?i?ik b?l?mlere ?ocuklar? y?nlendiriyoruz" diye konu?tu.

"Mezun olduklar?nda ne olursa olsunlar demiyoruz"

Okuldaki ??rencilerin mezuniyetine kadar onlar? yeti?tirerek topluma birer birey olarak kazand?rd?klar?n? s?yleyen Co?kan, "Okulumuzda ?u an aktif olarak d?rt b?l?m?m?z var. El sanatlar?, yiyecek i?ecek hizmetleri, giyim teknolojisi ve birde tar?m b?l?m? alan?m?z var. Tar?m alan? ve giyim teknolojisi b?l?m?m?z? bu y?l ilk defa aktif hale getirdik. B?lgenin tar?m b?lgesi olmas? nedeniyle ?ocuklar?m?z?n en az?ndan bu alanda da yeti?melerini istiyoruz. Daha do?rusu biz b?l?mlerimizi se?erken '?ocuklar rastgele bir b?l?mde okusun da mezun olunca ne olursa olsun' d???ncesi ile hareket etmiyoruz. Ya?ad???m?z b?lgenin ekonomik faaliyetlerini de g?z ?n?nde bulunduruyoruz. Bizim b?lgemizde yiyecek i?ecek hizmetleri noktas?nda bu ?ocuklar? yerle?tirebilece?imiz alanlar?m?z mevcut. Bunun haricinde tekstil yo?un bir ?ekilde bu b?lgede faaliyet g?steren bir sanayi alan?d?r. Tekstil alan?nda ??rencileri yerle?tirebilmek i?in ?aba sarf ediyoruz. Tar?m alan? b?l?m? okuyan ?ocuklar?m?z?n zaten ailelerinin hemen hemen hepsinin arazi ve yerleri var. ?ocuklar?m?z tar?m yapacak olsalar bile yapt?klar? tar?m? nitelikli olarak ve ??renerek yaps?nlar. En k?t? ihtimalle kendine ekmek kap?s? olarak bu yolu da se?ebilirler. Bu y?l?n sonuna do?ru seralar?m?z? kuracak a??k bah?emizi olu?turaca??z. ?ocuklar?m?z burada hem serada sebze yeti?tirmeyi hem de bunun haricinde fidanc?l??? ??renecekler. ??nk? bug?n fidanc?l?kta bir?ok ki?i ailesini ge?indirebiliyor" ?eklinde konu?tu.

"Hedefimiz Milli sporcu yeti?tirmek"

Okula ba?layan ?zel ??rencilerde ilk hedefin topluma kazand?r?lm?? birey oldu?unu s?yleyen ?inasi Co?kan, "Bu okulumuzda toplum i?erisinde kaybolmayan, kendini var edebilen, ?ahsiyeti ve benli?i ile var olan g?zel insanlar yeti?tirmek istiyoruz. Bunu d???nda da hedefimiz T?rkiye genelinde en ba?ar?l? okullardan biri olmakt?r. Gerek sporda gerekse di?er faaliyetlerde bunun i?in ?al???yoruz. ?u an ?zel e?itim kurumlar? ile ilgili ?ok geni? ?apl? yar??malar d?zenlenmiyor fakat yeni yeni olu?maya ba?lad?. ?u an ?zel okullar aras? bir resim yar??mas? var. ??rencilerimiz onunla ilgili ?al???yorlar. Bug?n Turizm Otelcilik ya da Ticaret Meslek Lisesi gibi dedi?imiz di?er okullar?m?z?n yar??abildikleri alanlar var. Bu tip yar??malar bizim alanlar?m?zla alakal? olsa, biz bu alanlarda da ?ocuklar?m?z?n becerilerini ?ok rahatl?kla g?sterip derece yapabiliriz. ??nk? bu konuda ?ocuklar?m?z ger?ekten becerikliler. Sporda ?ok daha ba?ar?l? olmak i?in u?ra??yoruz. Bunun i?in bir kul?p kurduk. Sporla ilgilenen ??rencilerimizin tamam?n? kul?p sporcusu yapaca??z. Hedefimiz Milli tak?ma g?ndermek. Milli tak?ma g?nderdi?imiz zaman ?ocuklar?m?z?n da bir yerde hayat?n? kurtarm?? olaca??z. Biz onlar?n hayat?na dokunabilecek her faaliyete kat?lmak istiyoruz. Gerek sivil toplum kurulu?lar?n?n gerekse di?er dairelerin bu konularda ?ocuklar?m?z?n geli?tirilmesine y?nelik faaliyetlerde bulunmas?n? ve bizlerinde davet edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kulland?.