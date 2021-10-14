Özhaseki: “CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'na yönelik yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki siyasi muhalefetin başını CHP çekiyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyor, bir tarafına da bölücü olduğu kesin olan HDP'yi de alarak bir ortaklık kuruyorlar. İttifakınızı söyleyin dediğimiz zaman ise İYİ Parti'yi söylüyorlar, 'utandıkları' o partiyi (HDP) de arkada saklayıp, kimseye göstermediklerini zannediyorlar ve milletin de anlamadığını sanıyorlar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte gerçekleşen ziyarette Özhaseki, ilçe belediye başkanları ve partililer ile buluştu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, MYK'da aldıkları karar neticesinde, yerel yönetimler birimi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla illeri gezdiklerini, buralarda çeşitli istişarelerde bulunduklarını söyledi. AK Parti olarak en büyük güçlerinin, dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olarak birliktelik olduğuna vurgu yapan Özhaseki, bu kapsamda başarılı olduklarını belirtti. 1994 yılı öncesine bakıldığında ideolojik, katı ve takıntılı bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunun altını çizen Özhaseki, “Özellikle soldan gelen belediye başkanları, kafalarındaki o sapkın dünya görüşüne ait ülkelere yamak olabilmek için belediyeleri bir araç olarak gördüler. Oralara militan kadrolar doldurarak, o kadroları da hizmette değil, eylemden eyleme sürükleyerek günlerini geçirdiler, bunların hepsine şahidiz” dedi.

“Gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalışıyoruz”

Yapılan çalışmalar ve projeler ile devasa eserler ortaya çıkartıldığını ve artık şehirlerin Avrupa ile yarışır düzeyde olduğunu kaydeden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri ile gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, “Ne yaparsak insanımızla birlikte, onların görüşünü ve duasını alarak, onlarla birlikte hareket ederek iş yapıyoruz. Onun içindir ki vatandaş bizi tercih ediyor. AK Parti olarak girdiğimiz 4 tane yerel seçim var bunlarda birinciyiz, genel seçimlerde de birinciyiz. Bu bir dünya rekorudur” diye konuştu.

“CHP, HDP ortaklığını utandığı için söyleyemiyor”

Konuşmasında, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarına da seslenen Özhaseki, herkesin 2023 seçimlerine odaklanması gerektiğini, her yapılan işte bu seçimi düşünerek adım atılması gerektiğini vurguladı. Muhalefete karşı başarılı olmanın tek yolunun çalışmak olduğunu kaydeden Özhaseki, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Karşımızda ABD var, Avrupa Birliği ülkeleri var açık açık ilan ediyorlar. Geçtiğimiz seçimlerde bakan arkadaşlarımızı ülkelerine sokmadılar ve konuşturmadılar. Ama PKK'lılar, FETÖ'cülere serbest, miting ve gösteri yapmaları serbest, bize yasak. Türkiye'deki siyasi muhalefetin başını CHP çekiyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyor, bir tarafına da bölücü olduğu kesin olan HDP'yi de alarak bir ortaklık kuruyorlar. İttifakınızı söyleyin dediğimiz zaman ise İYİ Parti'yi söylüyorlar, utandıkları o partiyi (HDP) de arkada saklayıp, kimseye göstermediklerini zannediyorlar ve milletin de anlamadığını sanıyorlar. Böyle bir saflık da var, bu kadar da aklımızla alay etmeseler iyi olur.”

“Oradan bir ittifak ve medeniyet doğmaz”

Özhaseki, 2023 seçimlerinde de AK Parti olarak kazanmak için çalışmaların devam etmesi gerektiğine değinerek, “Onlar da bize karşılar anladık, PKK bu seçimlerde bize karşı, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C de bize karşı. Demek ki karşıda böyle bir durum var. O zaman bizim çok daha gayretli olup çalışmamız lazım ve o kötülere karşı iktidarı asla bırakmamamız lazım. Oradan bir ittifak ve medeniyet doğmaz. Ama bizim yapacağımız çok iş var, Allah'ın izniyle üzerimize düşeni yaparak, 2023 seçimlerinde de ipi göğüsleyeceğiz diye dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.