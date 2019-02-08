Paintball yaygınlaşıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde paintball sporu gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşıyor. Fatsalı gençlere artık paintball sporuyla stres atıyor, hem de spor yapıyor.

Fatsalı gençler ilçeye bağlı Konakbaşı Mahallesi'nde bulunan paintball sahasında doyasıya yarışıyor hem de eğleniyorlar.

Paintball sporunda amacın, gençlerin takım ve strateji kabiliyetini ortaya çıkarmak olduğunu belirten paintball sorumlusu Ercan Gencer, "Gençlerimiz, gruplar arasında etkileşim ve ekip ruhunun gelişmesinde son derece önemli bir rol üstlenen paintball sporundan inanılmaz keyif alıyorlar. Bizler bu yatırımı yaparken gençlere yönelik yaptık ve Fatsalılar gerekli ilgiyi göstermeye başladı. Tüm bölge halkımızı buraya davet ediyorum. Bu eğlenceli sporla hem formda kalırlar hem de doyasıya eğlenirler" dedi.

Paintball sporunun zor bir spor olduğunu söyleyen Ulaş Atmaca ise, “Fırsat buldukça spor poligonuna gelerek burada bu sporu grup arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Zevkli ve yorucu bir spor olduğu için ayda en az bir kere bu sporu yapıyoruz. Gençlerin yeni tutkusunun bu spor olduğu söylemek istiyorum” diye konuştu.