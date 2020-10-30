Palamut balığında son günler

Ordu'da az avlanma ve fazla talep nedeniyle balık fiyatları yüksek seyrederken, balıkçılar ise havaların soğuması ile birlikte palamudun azaldığı, hamsinin ise bolluk göstereceğini belirtiyor.

1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sonrası balıkçılar palamut balığı ile umduklarını bulurken, bu yıl hamsiden de umut görülüyor. Palamut balığının son günlerini yaşadığı tezgahlarda, diğer balıkların fiyatları da hem artan talep, hem de düşük avlanma nedeniyle yükselişe geçti. Balıkçılar, havaların soğuması ile birlikte hamsinin daha çok kendisini göstereceğini ancak diğer balık çeşitlerinin fiyatlarının yerinde seyredeceğini ifade ediyor.

“Kayıklar palamut avında”

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, balık tezgahlarında şuanda az miktarda da olsa çeşit bulunduğunu söyledi. Palamut balığının artık sona gelmek üzere olduğunu ifade eden Ceylan, “Yerini hamsiye bırakıyor ve yavaş yavaş başladı. İstavrit, mezgit, barbun, sargan, çinekop balıkları tezgahlarda şuanda. Fiyatlar biraz yüksek ama çeşit az çıkıyor. Şuan bütün kayıklar palamut peşinde oldukları için, çeşitlere fazla bakan yok. Yine de müşteriye alacak oldukları balıklar var” dedi.

“Havaların soğuması ile hamsi ucuzlayacak”

“Havaların soğuması ile fiyatlar düşmez, genellikle tam tersi oluyor” diyen Ceylan, “Rüzgarlı havalarda avlanma olmuyor, denize çıkan olmuyor ve az miktarda avlanıldığı için fiyatlar yükselişe geçiyor. Ancak hamsi gibi bazı balıklar vardır havaların soğuması ile birlikte çıkar. O tür balıklar müşteriye ucuz olarak sunulacak” diye konuştu.

“Her bütçeye göre balık”

Fiyatlara değindiğinde, her bütçeye göre balık olduğunu ifade eden Ceylan, “Palamut boyutuna göre 10-20, istavrit 25-40, mezgit 20-40, barbun 30-50, çinakop 60, hamsi 20-30 arası, sargan 35-40 arasında değişiyor. Bu fiyatlara göre talep pek fazla olduğu söylenemez, her bütçeye göre de balık var” şeklinde konuştu