Pandemi konserinde Aşık Veysel unutulmadı

Fatsa Belediyesi, pandemi konserlerinin 8'incisinde vefatının 48'inci yıldönümünde ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i türküleriyle andı.

Pandemi döneminde kültür ve sanat faaliyetlerini online olarak sanat severlerle buluşturmaya devam eden Fatsa Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yayınladığı son konserde Aşık Veysel'i türkülerle yad etti. Sunuculuğunu Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Kandemir Kaytaz ile Fatsa Belediyesi Görsel Sanatlar Atölyesi Oyuncularından Esra Çakmak Karataş'ın birlikte yaptığı ‘Türkülerle Aşık Veysel Konseri'ne konuk sanatçı olarak müzik öğretmeni Mesut Gül ve Asuman Şirin katıldı.

Yaklaşık bir saat süren konserde “Dağlar Dağladı Beni, Zalifim, Uzun İnce Bir Yoldayım, Benim Sadık Yarim Kara Topraktır, Gide Gide, Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana, Hoş Mudur Hoş Değil Midir, Kula Kulluk Yakışır mı, Harmana Serdiler Sarı Samanı, Al Yeşil Dökün Anneler Mezar Taşıma, Baba Bugün Dağlar Yeşile Boyandı, Sunam” eserleri seslendirildi.

Halktan gelen talepler doğrultusunda kültür-sanat etkinliklerini online olarak sanatseverlere ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler sonrası pandemi döneminde halkımızın moral ve motivasyonunu arttıran konser etkinliklerimizi dijital platformlar üzerinde sanatseverlerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz. Son pandemi konserimizde aşıklık geleneğinin temsilcisi halk ozanı Aşık Veysel'i türküleriyle hatırladık, yad ettik. Sazı ve sözü ile gönül telimizi titreten Aşık Veysel'in andık. Halkımızın memnuniyeti devam ettikçe bu tür etkinliklerimize yer vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.