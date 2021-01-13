Pandemiden etkilenen pazarcılar zor günler geçiriyor

Türkiye'yi de etkisi altına alana korona virüs salgını nedeniyle, pazarcı esnafının işlerinde de durgunluk yaşanıyor. Haftanın belirli günlerinde farklı noktalarında kurulan semt pazarlarında esnaf, vatandaşların eskisi kadar uğramadığını, satışlarda ciddi oranda düşüş olduğunu belirtiyor. Kış aylarının da etkisiyle durgunluğun iyice arttığını ifade eden esnaf, şuanda en çok kış sebzelerinin satıldığını, fiyatların ise neredeyse maliyetine yakın olduğunu belirtiyor.

Ordulu pazarcı esnafı Ömer İşler, önceden pazar alanlarındaki yoğunluk nedeniyle insanların yürümekte dahi zorlandıklarını, şimdi ise kimselerin olmadığını ifade etti. Pazarlarda ürün satışlarının düşük olduğunu kaydeden İşler, “İnsanlar pazara da gelmiyor. Önceden yaşlılar geliyordu, onlar da gelmiyor. Pandemi çok fazla etkiledi. İnsanlar genelde kurallara da uyuyor, ürünleri seçtirmiyoruz. Maske ve mesafe kurallarına da uyuyoruz. Geçen döneme göre ürünlerin fiyatları çok düşük” dedi.

“4 liraya aldığımız portakalı 5 liraya satıyoruz”

Ömer Palavar isimli esnaf, tüm sektörü olumsuz etkileyen korona virüsün, pazarcıları da etkilediğini kaydederek, “Pandemi bizi etkilediği gibi tüm sektörü etkiledi. Göründüğü gibi Pazar alanında kimse yok. Ekmeğimizi eve zor götürüyoruz. Allah can sağlığı versin, fiyatlarımız çok düşük ve kar oranlarımız az. Maliyetler yüksek olunca ve talep olunca fiyatlar artıyor. 4 liraya aldığımız portakalı 5 liraya satıyoruz” şeklinde konuştu.

“Eskiden pazarcılar bağırırdı, artık o da yok”

Tüm pazar alanlarında genel bir durgunluk yaşandığını ifade eden Serkan Polat ise işlerde düşüş olduğu gibi sessizlik olduğunu da kaydederek, “Durgunluk var, eskiden pazarcılar bağırırdı, ürünlerini satmaya çabalardı. Şuan ne satıcıda, ne de alıcıda çaba yok. Kış aylarında zaten işler düşüyor ancak pandemi nedeniyle hepten düştü. Şuan en çok kışlık sebze ürünleri satılıyor. Sebzelerden, havuç, marul, ıspanak, patates, soğan ve sarımsak satılıyor. Meyvelerden ise portakal, elma, mandalina ve muz ağırlıklı olarak satılıyor. Fiyatlar gayet normal, özellikle kışlık sebze ve meyvelerin fiyatları gayet düşük” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise fiyatların uygun olduğunu ifade ettiler.