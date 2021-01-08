İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 120 bin 900 lira ceza

Ordu’da, pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 39 kişiye 120 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Ordu'da, pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 39 kişiye 120 bin 900 lira para cezası uygulandı. Vali Sonel "Hayretler içerisindeyiz" dedi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, polis ve jandarma ekiplerinin de denetimleri de sürüyor. Bu kapsamda Ordu'da polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 39 kişi hakkında 120 bin 900 lira para cezası uygulandı.



Vali Sonel: "Hayretler içerisindeyiz"


Durumu sosyal medya hesabından duyuran Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bir İlçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde maalesef 39 kişiye kumar oynadıklarından ve Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 120 bin 900 TL para cezası verdik. Hayretler içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.