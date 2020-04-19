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Panik, vatandaşları sokağa döktü

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ailenin yaşadığı panik bütün mahalleliyi sokağa döktü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ailenin yaşadığı panik bütün mahalleliyi sokağa döktü.


Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Aydınlar Sokak'ta bulunan çift daireli 6 katlı binada oturan bir ailenin evin salladığını iddia etmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Ekipler tarafından ön incelemesi tamamlanan evde sorun görünmediği anlaşılması üzerine mahalle ve bina sakinleri rahat bir nefes aldı.



Kaymakam bilgi aldı


Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, olay yerine gelerek inceleme yapan yetkililerden telefonla bilgi aldı. Binanın yaklaşık 40 yıllık olduğu ve binadan örnekler alınarak pazartesi günü inceleneceği öğrenildi.

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