İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ordu’nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan lüks otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan lüks otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan E. isimli vatandaşa ait lüks otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ön kısımdan alev alan otomobile müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılırken, otomobilin ön kısmında ise maddi hasar meydana geldi.


Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.