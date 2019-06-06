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Partiler bayramlaştı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde siyasi partilerde bayramlaşma programları parti temsilcileri ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde siyasi partilerde bayramlaşma programları parti temsilcileri ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.


İlk bayramlaşma merasimi AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığında gerçekleşti. Burada gerçekleşen bayramlaşma programında AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Ordu Milletvekili Ergün Taşçı'yı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ı ve partilileri ilçe başkanlığında ağırladı.


Ramazan Bayramında birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek içim bayramlaşma programında buluştuk diyen başkan İsa Yüksel, “Hizmetlerimize en iyi şekilde devam ediyoruz. Partimizin çalışmalarını ilçemizde layığıyla sürdürüyoruz. İktidar partisi olarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bu memnuniyetle insanlar bizlere desteklerini sağlıyor. Hepinizin bayramını kutluyorum” dedi.


İkinci bayramlaşma programı ise Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanlığında gerçekleşti. Parti binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt başta olmak üzere partilileri ağırladı. Bayramlar insanların buluştuğu kaynaştığı günlerdir diyerek sözlerine başlayan Başkan Kaçak, “Tüm partililerin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.


Üçüncü bayramlaşma töreni ise Cumhuriyet Halk Partisi Fatsa İlçe Başkanlığında gerçekleşti. İlçe Başkanı Murat İnanlı burada partilileri ağırlayarak, hepsinin bayramlarını kutladı.

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