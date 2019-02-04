Paşalıoğlu: "Esnaflarımız artık bilinçli ticaret yapıyor"

2019 yılının herkesin umutla beklediği bir yıl olduğunu söyleyen Cemal Paşalıoğlu, “Her yeni yılda esnaflarımızı umutlu olur ve bu umut yılsonuna kadar devam eder. Bu anlamda esnafları önceki yıllara göre yatırımlarını ve ticaretlerini daha bilinçli ve ekonomik gücüne göre yapıyor. Fatsalılardan ve bölge halkından isteğimiz kendi yerel esnaflarından alış veriş yapmalarıdır. Ekonomik olarak güçlü olursa o ilçede rahat kalkınır ve istihdam imkanları oluşur. Bakıldığında kimse eskisi gibi ticaretten para kazanamıyor. Herkes bu saatten sonra ayağını yorganına göre uzatsın. Önünü görmeyen esnaflarımız yatırım yapmasınlar. Bölgemizin ana geçim kaynağı olan fındığın fiyatı istediğimiz rakamlarda olursa ticaret ona göre hareketlenir. Bu yıl fındık üreticileri mahsullerine çok önem veriyorlar. Fındık bölgemizin olmazsa olmazı olan ekonomik gücüdür. Bölgemizin yeşil altını, ekonomik anlamda da her zaman desteklenmelidir. Üreticilerimiz mahsulünden para kazanırsa esnaflarımız da bu anlamda rahatlarlar” diye konuştu.