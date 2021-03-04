Paşalıoğlu: “Yerli esnaftan alışveriş yapılmalı"

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerel ve küçük esnaf, durgunluk nedeniyle zor günler yaşayabiliyor. Pandemi sürecinde insanların az alışveriş yaptığını belirten yerel esnaf, büyük alışveriş merkezleri yerine yerli esnafın tercih edilmesinin, bu zorlu günlerde kendilerine moral olacağını belirtiyor.

Fatsa Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, pandemi döneminde inşalarda virüs korkusu olduğunu ve az alışveriş yaptıklarını belirterek, “Pandemi dönemi halen devam etmekte, Karadeniz Bölgesi'nde de daha fazla olduğu biliniyor. İnsanlarımız ve esnaflarımız bu dönemde biraz daha hassas davranıp, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi lazım. Tabii, esnafımız çok rahat diyemeyiz. Yapılan destekler ve devlet tarafından yapılan destekler esnafımızı kısmi memnun etse de bence yeterli değil. Çünkü maliyet ve kira değerleri çok yüksek. Piyasada insanlar da az alış veriş yapıyor, virüs korkusu ve endişesi de var. Bu demektir ki insanlar, çok sağlık yönünden pandemiyi önemseyip, önemsememe durumuna da geçerlese, insanlar için kötü bir etki bırakmış olur” dedi.

“Yerli esnaf bizim mahallemizin bekçisi, bunaldığımızda para yardımı aldığımız kişiler”

Pandemi döneminde yerli esnaftan yapılan alışverişin önemine değinen Paşalıoğlu, “Bu dönemde yerli esnafımız çok önemli, insanlara bir seslenişimiz olacaksa, yerli esnaftan alış veriş yapıp, onların bir nebze de olsa ayakta tutmak gerekiyor. Onlar bize her zaman lazım çünkü, onlar bizim mahallemizin bekçisi, adresi ve insanların yeri geldiği zaman para isteyebileceği şahıslar. Bu manada onları koruyup kollamak vatandaşlık görevimiz. Bu vatandaşlık görevinde biz insanlar olarak ve toplum olarak çok iyi bir hassasiyet gösterdiğimizi biliyoruz, önümüzdeki süreçte bunun da artacağına eminiz” şeklinde konuştu.