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Patpat kazasında hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde patpat kazası sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde patpat kazası sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Günpınarı Mahallesi'nde patpat diye tabir edilen tarım aracıyla bahçesine giden Sabri Uygun'dan haber alamayan yakınları meraklanıp onu aramaya çıktılar. Arama sonucunda patpatın devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini gördüler. Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ünye Kefeli Camii İmam Hatibi Seyit, Selim ve Sadık Uygun kardeşlerin babası olan Sabri Uygun'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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