Paylaşılamayan okul

Ordu'nda bulunan İmam Hatip Liseleri içerisinde en donanımlı ve imkânları en iyi olan okullarının başında gelen, sadece 120 kontenjanı bulunan bir sınıfı için 400 öğrencinin başvuru yaptığı Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu adeta paylaşılamıyor.

Anadolu İmam Hatip Lisesi iken 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okuluna dönüştürülen Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu, ilk yıl lise bölümüne 90 öğrenciyi merkezi sınavla aldı. Ortaokul bölümüne ise her sınıf seviyesinde 60'ar öğrenci olmak üzere toplam 240 öğrenci sınavla alındı. Ordu'nun en donanımlı ve imkânları en iyi olan okullarının başında gelen okul aşırı ilgi nedeniyle 2018-2019 öğretim yılında 5.sınıf kontenjanını 120 olarak belirlemesine rağmen sadece bu sınıf için 400 öğrenci müracaat etti. Lise 1. sınıfa ise 120 öğrenci alınırken şu anda toplam 565 öğrencisi olan proje okulu lise bölümünden ilk mezunlarını iki yıl sonra verecek.

Okul Müdürü İbrahim Tatlıgül, okulun ortaokul bölümü öğrencilerinin 2018-2019 öğretim yılında LGS sınavı ve yerleştirmesinde yüzde 78'lik başarı oranı ile Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Her sınıf seviyesinde yapılan deneme sınavlarında ise Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan öğrencilerin bu başarılarının okula olan ilgiyi arttırdığını belirten Tatlıgül, “Altınordu ilçesinin iki proje okulundan birisi olan BB Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu 2019-2020 için lise 1. sınıf kontenjanını 120 olarak belirlendi” dedi.

‘2023 vizyonu' için seçildi

Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ise okulun fiziki yapısı ve eğitim ortamları açısından değerlendirildiğinde Ordu ilinin en donanımlı ve imkânları en iyi olan okullarının başında geldiğini belirtti. Okulun 17 bin metrekarelik bir alanda 800 kişilik kapalı spor salonu, 135 öğrencilik kız pansiyonu, 3 blok halinde derslik binaları ve 2 derslikten oluşan anaokulu ile tam bir külliye olduğunu kaydeden Acu, “Ayrıca okul içerisinde ÖNDER Vakfı tarafından yaptırılan güzel bir Z Kütüphane, Hayrat Vakfı tarafından yaptırılan Osmanlıca sınıfı, öğretmenlerin kişisel gayretleri ile yapılan Arapça ve İngilizce Dil Atölyeleri ile ilgilisine çok ciddi anlamda dil dersleri alma imkânı da mevcuttur. Ayrıca tam donanımlı müzik dersliği ile öğrenciler her türlü enstrümanla eğitim alma imkânına sahiptir. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında her ilde bir okula yapılacak beceri ve meslek atölyeleri için Ordu ilinde bu okul seçilmiş olup, bundan sonraki dönemlerde en az beş beceri atölyesinde öğrenciler ilgilerine göre uygulamalı eğitim göreceklerdir” dedi.

Okulun yüzde 80'i lisanslı sporcu

Okulda 11.sınıftan itibaren Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liselerine ayrıldığında öğrencilerin aldıkları derslerin Fen Liselerinin ve Sosyal Bilimler Liselerinin haftalık müfredatı ile aynı olduğunu, ayrıca 9 ve 10. sınıflarda her iki alana kaynaklık yapan derslerin ortak okutulduğunu kaydeden Hasan Acu, “Sosyal ve sportif etkinliklerde ise öğrenciler çok aktif olarak yer almaktadır. Okula ait bir spor kulübü mevcut olup öğrencilerin yüzde 80'i takım ve bireysel farklı branşlarda lisanslı spor yapmaktadır. Yüzme, okçuluk, badminton, dart, basketbol, voleybol, futsal, kick box, whushu, tekvando, wing chun, satranç, müzik, drama, tiyatro ve tasavvuf musikisi faaliyetleri alanında yoğun katılımlı kurs ve etkinlikler yapılmaktadır. Okul pansiyonundaki yıldızlı restoranları aratmayacak güzellikte yemek salonunda öğleyin 400 civarında öğrenci yemek yemektedir. Eğitim kadrosuna gelince alanında gayretli çalışmaları ile ön plana çıkmış öğretmenler fedakarca çalışmakta olup, idareci-öğretmen-veli-öğrenci birlikteliği doğal olarak başarıyı da getirmektedir” diye konuştu.