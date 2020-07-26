Pazarcı esnafı Ünye Belediyesini protesto edip tezgah açmadı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yerleri değiştirilen pazarcı esnafı Ünye Belediyesini protesto etmek için bugün tezgahlarını açmadı.

Pazar yerinin Tabakhane Deresi kenarı Irmak Caddesi'ne taşınmasına karşı çıkan pazarcılar, belediyeyi protesto etti. Ünye Belediyesinin kendilerine geçici olarak yer gösterdiğini söyleyen seyyar pazarcı esnafı, "Biz tekrar kendi yerimize dönmek istiyoruz. Burada şartlar elverişli değil. Irmak kenarında hele de bu korona virüs döneminde vatandaş hijyenik olmayan ürünleri alıp evine mikrop götürüyor. Bize 'burası geçici' dendi ancak zabıtlar 'burada kalacağımızı' söyledi. Biz karşımızda yetkili bir muhatap görmek istiyoruz, sorunlarımızı dinleyen bir belediye başkanı görmek istiyoruz. Sorunumuz çözülene kadar da tezgahlarımızı açmayacağız" dediler.

Bir esnaf ise tezgahındaki malları dökerek tepkisini dile getirirken, "Akşamları da biz kendi temizliğimizi yapıp burayı öyle terk ediyoruz. Kimse 'onların artıklarını biz temizliyoruz' demesin. Biz çözüm istiyoruz, haftaya kendi yerimize geçeceğiz. Bize kolluk kuvvetleri gönderip oraya tezgah açtırmayacaklarmış. Biz vatan haini değiliz" diye konuştu.

“Niye böyle bir eylem yaptıklarını anlamış değilim”

Pazarcı esnafı ile daha önce görüştüklerini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, "Hem dernek başkanları olsun hem de kendi içlerinden seçtikleri arkadaşları ile görüştük. Şehir içinde Büyükşehir Belediyesinin yol asfaltlama ve kaldırım çalışmaları bitiminde tekrar bir araya gelip, değerlendirme yapacağımızı belirttik ve anlaştık. Şu anda bu pazarcı esnafımız niye böyle bir eylem yaptıklarını anlamış değilim. Çünkü Büyükşehir daha çalışmalarını bitirmedi. Bitmeyen bir yere ben geri gelin diyemem" açıklamasında bulundu.