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Pazarcılar da yüksek fiyatlardan şikayetçi

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki pazarcılar da yüksek fiyatlardan şikayetçi.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki pazarcılar da yüksek fiyatlardan şikayetçi.


Fatsa ilçesinde kurulan Pazartesi Pazarı'nda sebze ve meyve fiyatları el yakarken pazarcılar ise ekonomik durumlarının yüksek fiyattan dolayı iyi olmadığını söylediler. 25 yıldır pazarcılıkla uğraştığını ifade eden pazarcı Kadir Karabayır, “Sebze ve meyveleri aldığım yerde ürünler pahalı olunca ister istemez bu durum pazardaki fiyatlara yansıyor. En minimum fiyat farkı koyarak burada ticaretimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarda haklı olarak fiyatları yüksek buluyor. Bizler her imkanı burada kendilerine sağlasak ta alım gücü gün geçtikçe düşüyor. Bazı pazarcı arkadaşlarımız masraflarını kurtarmadığı için tezgâhlarını bile açmıyorlar. Eskiden kilolarla alırken vatandaşlar ürünleri şimdi tane olarak alıyorlar. Durumu güçlü olan pazarcılar ayakta durmaya çalışıyorlar. Her gün günlük taze sebze ve meyve almak için Samsun ve Amasya illerine giderek ürün getiriyorlar. Sabahın ilk ışıklarında pazara getirdikleri ürünler satan pazarcılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar kışın soğukta yazın ise sıcakta para kazanıp evlerini geçindiriyorlar. Şu an için günübirlik olarak ticaretimizi her ilçenin pazar gününde oraya giderek yapıyoruz" dedi.

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