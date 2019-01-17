Pazarcıların ‘soğuk' mesaisi

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tüm kentte etkisini gösteren soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, semt pazarcıları sabah saatlerinde tezgahlarını açarak ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Kış mevsimi ile birlikte soğuyan hava, mesleğini sokak ve caddelerde yapanları etkiliyor. Dondurucu soğuğa rağmen tezgahlarını açmak zorunda olan semt pazarcıları da sabahın ilk ışıkları ile tezgahlarını kuruyor. Ordu'nun çeşitli bölgelerinde kurulan semt pazarlarında ekmek paralarını kazanmak için çabalayan esnaflar, olumsuz hava şartları ve fiyatlardaki artış nedeniyle işlerinde durgunluk yaşandığını belirttiler. Yaktıkları ateşle ısınmaya çalışan esnaflar, müşteri olmasa dahi tezgahlarını kurduklarını aktardılar.

Pazarcılardan Cevat Cinek, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olmasından dolayı vatandaşların pazarlara gelmediğini söyledi. Yüksek fiyatların da kendilerini etkilediğini aktaran Cinek, talebin düşük olduğunu, pazarlarda alıcıdan çok satıcının bulunduğunu ifade etti.

"Bir metre kar olsa yine pazarı açarız"

Rüstem Palavar isimli esnaf da kendilerinin pazarcılar olarak yaz-kış hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, “Bir metre kar da olsa biz tezgahımızı açmak zorundayız. İşlerde çok durgunluk yaşanıyor, yüksek kesimlerden insanlar gelemiyor. Soğuk hava sebze ve meyve fiyatlarını da her haliyle etkiliyor” şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı Ömer İşler artan fiyatlar ve olumsuz hava şartlarından dolayı satışlarda ciddi derecede düşüş olduğunu belirtirken, Vural Yeşilyurt ise, “Zaten pazarlarda işler tamamen çekilmişti. Soğuktan dolayı köylüler pazara gelemiyor. O yüzden satışlar son derece düşük. Fiyatlar da yüksek olduğu için insanlar alışverişten çekiniyor” dedi.