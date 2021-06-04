Perşembe iskelesi yenileniyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan ve korkulukları zarar gördüğü için vatandaşların güvenliğini tehdit eden Perşembe iskelesinin bakım onarımının yapılması ve aydınlatılması amacıyla çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi korkulukları olmayan ve vatandaşlar için tehlike oluşturan iskelenin bakım onarımı ve ışıklandırma çalışmalarına başladı. Yapım İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışma ile iskele üzerinde 252 metrelik paslanmaz çelik korkuluk, elektrik hattı, alüminyum aydınlatma direkleri ve şerit LED aydınlatması yapılacak.

Çalışmaların tamamlanması ile modern bir görünüme kavuşacak olan Perşembe iskelesi Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Vona Park ile birlikte Perşembeli vatandaşların ve Perşembe'yi ziyaret edenlerin gözde mekanlarından bir tanesi olacak.