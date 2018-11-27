Perşembe Yaylası'na hedef 1,5 milyon turist

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda turist hedefini 1,5 milyon olarak hedeflediklerini belirten Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Perşembe Yaylası'nın turizmin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Başkan İzzet Gündoğar, son yıllarda turizm alanında yıldızı parlayan Aybastı Perşembe Yaylası'na yılda 1,5 milyon turist gelmesi için bütün imkanları sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı. Turizm konusunda Perşembe Yaylası'na neler yaptıklarını ve yapacaklarını sıralayan Gündoğar, “Önümüzdeki beş yılda hedeflerimiz, ülkemizde ilk defa merada 10 bin hektar üzerinde koruma, ıslah ve turizm planını bitirdiğimiz imar planını uygulayarak yaylamız genelinde ve obalarımızda mevcut binalarda imar planımıza uygun ıslah ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapmaktır. İlçemizde ve yaylamızda en az 3 bin yatak sayısına ulaşmak ve tanıtımlara diğer alt yapı ve çevre çalışmalarına devam ederek 1,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamak ve gelen ziyaretçilerimizden en az 500 bin gece kişinin konaklamasını yapmasını sağlayacağız. Yıllık kuzu tüketimini beş yıl içerisinde 50 bin küçük başa ulaştırmak hedefimizdir” dedi.