Perşembe'de beton yol seferberliği

Perşembe Belediyesi tarafından başlatılan beton yol projesi kapsamında kırsal mahalleler beton yola kavuşuyor. Bu kapsamda ekipler, Selimiye, Çamarası, Hacılar Yarlı ve İmeçli Mahallelerinde beton yol çalışması yürütüyor.

“Milletimizin ayağını çamura değdirmemeye söz verdik” diyen Başkan Mustafa Sayım Tandoğan, “Millete verdiğimiz sözü tutmak için çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin dış mahallelerde başlattığı beton yol çalışması 2019-2020 yılları arasında da devam edecek. Bu kapsam da bu projemizin 1. etabı olan çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

Perşembe için gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Sayım Tandoğan, “1 Nisan'dan önce söz verdiğimiz gibi 54 mahallemin tamamında yol sorunu kalmayacak demiştik. Bu sözüme istinaden ilçemizde ara yollarımızda beton yol çalışmalarına başladık. Geçmişe bakarak değil geleceğe umutla koşan bir Perşembe'yi marka şehir yapma yolunda inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimizle beraber, 259 gündür gece-gündüz demeden adım adım tüm hemşehrilerimin yanında olmaya büyük önem veriyoruz. Biz birlikte ve beraber oldukça aşamayacağımız hiçbir zorluk, başaramayacağımız hiç bir engel olmayacaktır. Perşembemiz 54 mahallesinin her bir köşesi aynı öneme aynı özene benimle birlikte Mustafa Sayım Tandoğan farkını hissedecektir. Seçim zamanında hangi mahalleye ne söz verdikse bu sözleri yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.