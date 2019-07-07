Perşembe'de ‘kültür ve sanat' festivali

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen kültür ve sanat yaz festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Perşembe Belediyesi tarafından, Perşembe Vona Kültür ve Sanat Yaz Festivali düzenlendi. Festival kapsamında, 50, 100 ve 200 metre yüzme yarışması, denizden tabak toplama yarışması ve yağlı direk üzerinde koşarak, Türk bayrağını alma yarışması tertiplendi. Düzenlenen yarışmalarda renkli görüntüler oluşurken, dereceye girenlere ise protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Festival hakkında bilgi veren Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, insanların kaynaşması ve ilçenin tanıtımı adına bu tür festivallerin her fırsatta tekrarlanacağını aktardı. Başkan Tandoğan, “7 Mayıs etkinlikleri kapsamında çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Buradaki amacımız Perşembe ilçemizin tanıtımına katkı sağlaması, insanların bir arada bulunarak eğlenmesi. O günü hoş ve güzel bir şekilde geçirmesi için. Perşembe ilçemiz bir turizm kentidir, Ordu'nun da incisidir. En uzun kıyıya sahip ve bir tarafı da ormanlar ile çevrilmiş yapıya sahip. Biz bunun hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Artık bundan sonra Perşembe ilçemiz güzel bir turizm kasabası olacaktır. Bunun için elimizden gelen gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise etkinliğin insanları kaynaştırdığını ifade ederek, her fırsatta düzenlenmesi gerektiğini belirttiler.

Yağlı direk oyunu yarışmacılara zor anlar yaşattı

Festival kapsamında düzenlenen oyunlardan birisi de yağlı direk ucunda bulunan Türk bayrağını kapma yarışmasıydı. Katılımcılar, iskele ucuna monte edilen yağlı direkten Türk bayrağını almak için kıyasıya yarıştı. Birbirleriyle rekabet eden yaklaşık 10 yarışmacı, defalarca kez denize düşse de yarışmaktan vazgeçmedi.

Öte yandan, festival, Yason burnunda çeşitli yarışmalar ve etkinlikler ile devam etti. Festival, saat 20.00'de verilecek olan konserler ile devam edecek.