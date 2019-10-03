Perşembe'de mahalle toplantıları

Tandoğan, mahalle toplantılarına başladı.

İlk toplantısını Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleştiren Tandoğan, toplantıya katılan tüm vatandaşların sorularını yanıtlarken, yaşanılan sıkıntıları not alarak ilgili birimlere problemlerin çözülmesi talimatlarını verdi.

Başkan Tandoğan, yaptığı açıklamada mahalle toplantılarına kesintisiz devam edeceklerini belirterek, “Perşembe'de ‘halk ne derse o' ilkesiyle yola çıkmıştık. Yerinde tespit, hızlı çözümü hedeflediğimiz mahalle toplantılarına devam edeceğiz. ‘54 mahallenin sorunu benim sorunum' ilkesiyle çıktığımız bu yolda tüm mahallelerimizi ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ederek mahalle meclisi toplantılarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.