Plastik poşete alternatif bez torbalar tanıtıldı

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından uygulanan, ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında kursiyerlerinin yaptıkları çalışmalar sergiledi.

Halk Eğitim Merkezi binasında atık ayrıştırma kutuları ve atık yağ depolama alanı oluşturuldu. Sergi alanından plastik ve poşet torbaların yerini alabilecek bez çanta modelleri ve fileler halkın beğenisine sunuldu.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa HEM Müdürü Barış Semih Yazıcı, “Yarınlarımızı daha temiz görmek istediğimiz için hem Fatsa hem doğaya dönüş etiketi ile Sıfır Atık Projesi'ne güçlü bir destek vermek istiyoruz. Bu kapsamda kurumumuzda üretilen bez çantalar ve fileler ile uzun yıllar doğada kaybolmayan atık kullanımını bir nebze de olsun azaltmayı hedefledik” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlerin yaptığı torbalar sergilendi.

Programa Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, sivil toplum kuruluş üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.