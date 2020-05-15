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Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 15 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


15 gün öce kendi aracıyla seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hüseyin Cengiz, yaşama 15 gün tutunabildi. Tedavi gördüğü hastanede


akşam saatlerinde hayatını kaybeden Cengiz, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.


Cengiz için Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleyecek.

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