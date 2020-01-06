Polis merkezine imza atmaya uyuşturucu ile geldi

Ordu'da bir suçtan dolayı polis merkezine imza atmaya gelen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatsa ilçesinde Polis Merkezi Amirliğine denetiminden dolayı imza atmaya gelen şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı.

Öte yandan 31 Aralık 2019 ile 3 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bekçilerce şüphe üzerine durdurulan 4 şahsın üzerilerinde 16 gram ve 2 şahsın üzerinde 6 adet ecstasy hap ele geçirildi.