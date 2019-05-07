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Polis, pompacı kılığına girerek cezaevi firarilerini yakaladı

Ordu’nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye Açık Cezaevi’nden kaçan mahkumları bezin istasyonunda kıskıvrak yakaladı.

Ordu'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye Açık Cezaevi'nden kaçan mahkumları bezin istasyonunda kıskıvrak yakaladı.


3 Mayıs tarihinde cezaevinden kaçan Hamza A., Bülent Ç. ve Oğuzhan A.'nın kiraladıkları araca yakıt alacakları bilgisini alan emniyet ekipleri pompacı kılığına girerek cezaevi firarlarını yakıt aldıkları sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslara adli işlem başlatıldı.

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