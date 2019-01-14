Polislerin elinden kaçan mahkum vurularak yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve tutuklanan şahıs, polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneden polislerin elinden kaçan zanlı vurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında hakkında 3 ayrı suçtan yakalanması bulunan cezaevinden firar Muhammet G. (27), infaz ekibince yakalandı ve gerekli işlemler için adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Şüpheli cezaevine teslimi öncesi Ünye Devlet Hastanesinden gerekli doktor raporu alınması sonrası hastaneden çıkışta yanında bulunan iki polis memurunu itekleyerek, koşar vaziyette devlet sahil yoluna kaçtı. Peşinden takip eden infaz ekibi görevlisi polis memuru, kaçan zanlının ayaklarına doğru 1 el ateş etti. Polis ekiplerinin ve şahsın koşar vaziyette olması, sahil yolunun yoğun trafiği gibi nedenlerle polis ekiplerinin ateş etmesi sonucu firari şahıs yaralandı.

Başından yaralanan Muhammet G., Ünye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şahsın yoğun bakımda tedavisi sürerken savcılık olay yerinde incelemelerde bulundu. Şüpheli şahsı vuran polis memuru da gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.