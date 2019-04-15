Polisten öğrencilere trafik eğitimi

Ordu'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nce öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlisi trafik polisi Selami Yıldırım tarafından ilçedeki 20 okulda öğrencilere trafik ile ilgili konularda bilgiler aktarıldı. Öğrenciler merak ettikleri sorularını polis amcalarına sordular ve aldıkları cevaplar sonrası alkışlayarak karşılık verdiler.

Fatsa'da tüm okullarda trafik eğitiminin devam edeceğini söyleyen trafik eğitmenleri, öğrencileri daha bilinçli bireyler yapmak için her okulda dersleri uygulamalı olarak yaptıkları ifade ettiler.