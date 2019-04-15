İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Polisten öğrencilere trafik eğitimi

Ordu’nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği’nce öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Ordu'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nce öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.


Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlisi trafik polisi Selami Yıldırım tarafından ilçedeki 20 okulda öğrencilere trafik ile ilgili konularda bilgiler aktarıldı. Öğrenciler merak ettikleri sorularını polis amcalarına sordular ve aldıkları cevaplar sonrası alkışlayarak karşılık verdiler.


Fatsa'da tüm okullarda trafik eğitiminin devam edeceğini söyleyen trafik eğitmenleri, öğrencileri daha bilinçli bireyler yapmak için her okulda dersleri uygulamalı olarak yaptıkları ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.