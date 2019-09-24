İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten üniversite öğrencilerinin yanında

Ordu Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Ordu Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilere ve ailelerine yardımcı olmak bilgilendirme stantları kurdu.


Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin her zaman yanlarında olduğu mesajını vermek, terör örgütlerinin faaliyetleri ve zararlı oluşumlardan gençleri korumak amacıyla 23 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi, Ordu Teknik Meslek Yüksekokulu, Ünye Meslek Yüksekokulu ve Fatsa Meslek Yüksekokulunda bilgilendirmeler yapmak için “El Ele Güvenli Geleceğe” adı altında bilgilendirme stantları kuruldu.


Bilgilendirme stantlarında öğrencilere bloknot, tükenmez kalem, kitap ayracı, kupa bardak ve tanıtıcı broşür hediye ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.