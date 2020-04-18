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Polonya'dan tahliye edilen 212 kişi Ordu'ya getirildi

Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü tahliye çalışmalarıyla 212 Türk vatandaşı, Polonya'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirildi.


Türk Hava Yolları'na ait uçakla Polonya'nın başkenti Varşova'dan gece yarısı Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 212 kişi burada sağlık taramasından geçirildi.


Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasında geçirilen 212 kişi Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Lebibe Karlıbel Yurdu'na yerleştirildi.


Polonya'dan tahliye edilen vatandaşlar 14 gün süreyle KYK Lebibe Karlıbel Yurdu'nda gözlem altında tutulacak.

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