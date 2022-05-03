Proje öğretmenlerden, görsel sanat özel öğrencilerden

Ordu'nun Ünye ilçesinde özel öğrenciler için hazırlanan projeler sayesinde, öğrencilerin hayalleri görsel sanatla buluşturuldu.

Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli 6 özel eğitim öğretmeni tarafından hazırlanan 3 proje sayesinde özel öğrencilerin hayal dünyalarının farklı sanatsal çalışmalarla aktarılması amaçlanıyor.

Özel öğrencilere yönelik eğitim ve öğretimin kalıcı, eğlenceli ve keyifli hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Betül Demirkaya, “Biz bu projeyi iki kurucu olarak başlattık ve yedi öğretmen arkadaşla ortak bu projeyi yürütüyoruz. Türkiye'de ortaklarımız ise Bingöl, Sivas ve Ordu'dadır. Öncelikli özel eğitim gerektiren bireyler için okul aile işbirliği yadsınamaz. Biz de bu doğrultuda eğitim ve öğretimi kalıcı, eğlenceli ve keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunu da uygun destekleyici ve motive edici ortamı hazırlayarak yapmayı amaçladık. Bu proje nedenle yaptığımız müzikli oyun, geri dönüşüm kutusu hazırlama, fidan dikimi, çevre bilinci, mutfak etkinlikleridir. Bu etkinlikleri yaparken velilerimiz okulumuza gelerek öğrenciler ve öğretmenlerle iş birliği halinde bu etkinlik çalışmalarını tamamlamasını istedik. Bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz bütün çalışmalara başarılı bir şekilde katılarak projemize destekte bulundular” dedi.

Öğrencilerle aktif öğrenme temelli bir proje hazırlandığını söyleyen proje öğretmenlerinden Tuğba İlhan, “Çiziyorum, boyuyorum ve öğreniyorum projesi yedi Türk ortakla birlikte oluşturduğumuz bir projedir. Projemizin Ünye ayağını ben oluşturuyorum. Projemiz dört Ordu ortağı, Samsun, Ankara ve Kırşehir olmak üzere yedi ortaktan oluşuyor. Toplamda 22 öğrencimiz var ve okul bazında üç öğrencimizle birlikte çalıştık. Öğrencilerimize aktif öğrenme temelli bir proje hazırladığımızı düşünüyorum. Ve Şubat ayı itibarıyla ve Nisan ayı itibarıyla projemize son verdik. Projemizin kısa ama etkili olduğunu düşünüyorum. Projemiz beş etkinlikten oluşuyor ve çeşitli etkinliklerde öğrencilerimize yaparak, yaşayarak öğrenmenin temellerini attık” diye konuştu.

Özel öğrencilerin kendilerini sanatla ifade ettiğini söyleyen bir diğer proje öğretmeni Ayşegül Evrim Yılmaz ise, “Projemiz görsel sanatlarla desteklenen bir projedir. Projemiz iki yabancı ve ülkemizde ise beş ilimizde yürüttüğümüz bir proje oldu. Toplamda ise 17 katılımcı var. Romanya, Polonya, Tatvan, Bursa gibi ülke içi ve dışından projemizin ortakları var. Otizmli bireylerde projenin ana çıkış noktası, özel bireylerin kendilerini ifade edemedikleri durumlarda kendilerini sanatla daha iyi ifade ettiklerini fark ettik” şeklinde konuştu.