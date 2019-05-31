Ramazan bereketi, balık fiyatlarını düşürdü

Ordu'da, fiyatları oldukça gerileyen balık çeşitleri, Ramazan ayında da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Bir süre önce 15 liraya satılan istavrit, 8 TL'ye kadar geriledi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüketimi azalan balık fiyatlarında düşüş yaşandı. Bazı balık restoranlarının Ramazan ayı dolayısı ile kapalı olması, hava sıcaklıklarının yükselmesi, bazı balık fiyatlarının yarı yarıya düşmesine neden oldu. Ramazan ayının başlarında tezgahlarda rağbet göremeyen balıklar, son günlerdeki düşüşün ardından vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Tezgahların baş tacı istavrit be barbun

Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, fiyatların düşmesiyle birlikte satışların arttığını söyledi. Vatandaşların, en fazla ucuz balıkları tercih ettiğini söyleyen Ceylan, “İstavrit balığı bugün 8 TL'ye kadar, barbun 30 liradan 20 liraya, mezgit 25'ten 15 liraya kadar geriledi. Tezgahlardaki kültür balıkları olan levrek, çupra ve somonun ise fiyatı sabit, 30 TL'den satılıyor. Şuanda tezgahın baş tacı istavrit ve barbun. Bu balıklar eğer çıkmazsa işlerde ciddi bir düşüş yaşanır. Tezgahlarımızı bunlar şenlendiriyor, Ramazan ayının da bereketi var. İnşallah fiyatların da böyle gitmesini ümit ediyoruz” dedi.

Dışı çirkin, içi lezzetli olarak bilinen ‘iskorpit' balığının az çıktığını ve kilogramının da 15 TL'den satıldığını belirten Ceylan, “Bu balık Perşembe ilçemizde daha çok avlanıyor. Bunun yakalanması da biraz değişik, anlamayan bir kişi bu balığı tutamaz. Temizlemesi de zor olduğu için, genellikle temizlenmiş olarak satıyoruz. Bu balık tezgahlarda yaklaşık 2 ay kadar kalabiliyor, herkes tarafından da bilinmiyor. Bir kilo olarak satın alınan balık, temizlendikten sonra 300-350 gram kalıyor. Lezzeti de oldukça yüksek” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, balık fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, yaz-kış balık tüketilmesi gerektiğini aktardı.