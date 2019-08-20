Rektör Akdoğan: “ODÜ büyüyecek”

Dr. Ali Akdoğan, “Üniversitemizi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak temel hedefimiz ve en büyük görevimiz olacaktır” dedi.

13 yıllık kısa geçmişine rağmen gerek akademik gerek fiziksel manada büyük bir gelişme gösteren Ordu Üniversitesinin bugün Türkiye'de hatırı sayılır üniversiteler arasında yerini aldığını belirten Prof. Dr. Akdoğan, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

“13'üncü yılında rektörlük görevini devraldığım Ordu Üniversitesini ulusal ve küresel ölçekte bilimsel çalışmaları ile adından söz edilen bir üniversite olması için nitelik, ehliyet, birlik, beraberlik ve ortak akıl ile adalet, liyakat ve etik değerlerden ödün vermeden şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte, üniversitemizi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak temel hedefimiz ve en büyük görevimiz olacaktır. Evrensel ilkelere bağlı, milli ve manevi değerleri önemseyen ve özümseyen bir nesil yetiştirebilmek için elimizden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf edeceğimize; üniversitemizi, akademik ve idari personeli, mezun edeceği öğrencileri ve fiziki imkanları ile en kısa sürede Ordu halkının hak ettiği ve gurur duyduğu bir üniversite haline getireceğimize inancımız tamdır.”