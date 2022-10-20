Rektör Akdoğan: “ODÜ olarak bölgemize ve ülkemize katkı sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Dr. Ali Akdoğan, üniversite olarak bölgeye ve ülkeye katkı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ordu Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu toplantıları, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan başkanlığında Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantı öncesi Turizm Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelen Rektör Akdoğan, yapımı tamamlanan Uygulama Oteli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rektör Akdoğan, yapımı tamamlanan üniversitenin Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nin 40-50 kişinin konaklayabileceği 14 odalı bir alan olduğunu ifade etti. Akdoğan, “Uygulama Oteli öğrencilerimizin turizm anlamında eğitim faaliyetlerine devam ederken teoride edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürecekleri bir saha olacağı gibi aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlerimizin de ağırlanacağı bir otel konumunda. İnanıyorum ki Turizm Fakültemiz Üniversitemize ve ilimize önemli katkılar sağlayacaktır. Ordu Üniversitesi olarak şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sunma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.