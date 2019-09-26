Rektörden öğrencilere güvence

Dr. Ali Akdoğan, yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen oryantasyon programı ve aşure günü etkinliğinde öğrenciler ile bir araya geldi.

2019-2020 eğitim öğretim döneminde ODÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sürecine katkıda bulunmak ve aidiyet duygusunun oluşturulması amacıyla oryantasyon programı düzenlendi. Morfoloji binası Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Rektör Akdoğan, “Burada sizin anneniz ve babanız konumunda en başta ben varım ve her birinizin sorunu ile yakından ilgilenmeye hazırım. Burada bir öğrencim aç kalırsa, evsiz kalırsa, mağdur olursa vebali bana aittir” dedi.

Üniversite bünyesinde eğitim gören öğrencilerin hayata her açıdan daha iyi hazırlanmaları için büyük çaba harcadıklarını belirten Rektör Akdoğan, “Sizler de asıl görevinizin eğitim öğretim olduğunu unutmamalısınız. Bitireceğiniz bölüm ve programlarla ilgili olarak eğitim sürecinizi en iyi şekilde tamamlamak, geleceğiniz için büyük önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle Ordu Üniversitesi ailesine yeni katılan siz öğrencilerimize aramıza hoş geldiniz diyor, yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilerimiz hem de Üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Fen-Edebiyat Fakültesi önünde gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Genel Sekreter Prof. Dr. M. Kenan Şahin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Akdoğan, öğrencilere aşure ikram etti.