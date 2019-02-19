Rektörler Ordu'da toplandı

ODÜ'nün ev sahipliğinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ın misafiri oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi üniversiteleri rektörlerinin belirli periyotlarla ile bir araya geldiği toplantıda kent, bölge ve üniversite, bilimsel faaliyetler ve araştırma geliştirme alanlarında yapılabilecek iş birliklerine yönelik fikir alışverişlerinde bulunuldu. Bölge üniversiteleri arasındaki dayanışmanın daha da artırılmasına vurgu yapılan toplantı gündeminde büyüyen ve hızla gelişen üniversiteler arasında sosyal ve bilimsel alanlarda birlikte çalışılması, bölge üniversitelerinin eğitim durumu ve kurumların bölgeye katkıları hakkında yürütülebilecek ortak çalışmalar, üniversite-şehir uyumu çerçevesinde yapılan uygulamalar, öğrenci tercihleri, norm kadro planlamaları, uygulama alanları ve laboratuvarların ortak kullanım kriterleri, stratejik planlama ve kalite kurulu çalışmaları gibi pek çok konu yer aldı.

Bilimsel konularda iş birliği artacak

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Doğu Karadeniz Bölgesi üniversitelerinin Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya gelerek bilimsel, sosyal ve kültürel boyutlarda kurumsal motivasyonların geliştirilmesi noktasında istişarede bulunulmasının önemini vurguladı. Yarılgaç, şöyle konuştu: “Doğu Karadeniz Bölgesi üniversiteleri rektörleri olarak belirli zaman aralıklarında bir araya gelerek kurumlararası iş birliği çerçevesinde değerlendirmelerde bulunmaktayız. Bu değerlendirmeler, fiziki ve bilimsel alt yapı çalışmaları konusunda fikir alışverişlerinin yanında öğrencilerimizin ve akademik ile idari personelimizin sosyal ihtiyaçlarına yanıt verebilme noktasında çeşitli projelerin konuşulmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca bu toplantılar, bölge üniversiteleri olarak bulunduğumuz kent ve coğrafyaya önemli imkanlar sağlamak, bilim vizyonunu dinamik kılmak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda bilgi transferinin sürekliliğini korumak çerçevesinde oldukça önemlidir."