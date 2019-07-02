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Resul Dindar Fatsalıları coşturdu

Sanatçı Resul Dindar, Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinliğinde verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçı Resul Dindar, Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinliğinde verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Yalıköy Mahallesi'nde açık havada sahneye çıkan Resul Dündar'ı yaklaşık 5 bin kişi izledi. Fatsa'da konser verdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Dindar, “Fatsa'yı çok seviyorum. Harika bir ortamda konser vermekten son derece mutluyum” dedi.


Düzenledikleri konsere katıldığı için Resul Dindar'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Seçim çalışmalarını gerçekleştirirken buradaki vatandaşlarımıza Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda konser ve değişik etkinleri yapmak için söz verdik. Bundan sonra geleneksel olarak 1 Temmuz'da Yalıköy Mahallesi'nde etkinliklerimizi yapacağız. Coşkulu kalabalıkla festivalimizi yapıyoruz” diye konuştu.


Festival programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

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