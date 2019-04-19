Robotik ve Kodlama Festivali'ne katılanlara sertifika

20 danışman öğretmen ve 120 öğrencinin görev aldığı festivalde arduino ile hazırlanan özgün projelerin yanında lego, abilix ve mbot gibi eğitim robotlarıyla öğrenciler bu alandaki hünerlerini sergileme fırsatı buldular.

Yazılım konusunda da çeşitli projelerin sergilendiği festivale Fatsa'dan ve çevre ilçelerden yoğun ziyaretçi katılımı oldu. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılında hayata geçirilen, 202 öğretmen ve yüzlerce öğrencinin robotik ve kodlama eğitimi aldığı Fatsa Kodluyor Projesi kapsamında düzenlenen festival ile öğrenciler tasarladıkları projelerini ziyaretçilere sunma fırsatı buldular.

İl genelindeki tüm resmi ve özel okulların katılımına açık olan festivale çevre ilçelerden de katılım yoğun oldu. İstanbul'dan özel bir firmanın getirdiği simülasyon platformları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ordu'da ilk defa düzenlenen ve 2 gün süren festival sayesinde hem öğrencilerim hem de diğer ziyaretçiler 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan robotik ve kodlamayı yakından tanıma fırsatını yakaladılar.

Festivale katılan tüm okullara katılım sertifikalarını Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve daire amirleri takdim etti.

Festivale 4 ilçeden 22 okul toplamda 72 projeyle katıldı.